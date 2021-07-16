Горняк22: В Рубцовске за первое полугодие 2021 года 170 семей заключили социальный контракт » Городской портал — вРубцовске.ру

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15 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске за первое полугодие 2021 года 170 семей обратились за заключением социального контракта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Справочно. Социальный контракт заключается с семьями со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае.

При заключении социального контракта разрабатывается программа социальной адаптации, согласно которой предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия. В частности, поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства.

Фото: potokmedia.ru

Автор: vizitka01

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