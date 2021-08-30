Горняк22: В Рубцовске за период купального сезона проведено 181 рейдовое мероприятие » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В целях пресечения случаев оставления детей у водных объектов без присмотра взрослых в Рубцовске в период купального сезона было организовано патрулирование берегов реки Алей. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

За период купального сезона проведено 181 рейдовое мероприятие. Сотрудниками МО МВД России «Рубцовский» выявлены 14 подростков, находившихся на берегу реки Алей без законных представителей. Органами и учреждениями системы профилактики, родительским патрулем выявлено и пресечено нахождение 79 подростков у водоемов без взрослых.

Со всеми подростками проведены беседы профилактического характера о безопасности на воде и о недопустимости нарушения Закона Алтайского края «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края», вручены информационные листовки и памятки.

Фото: rubtsovsk.org

Автор: vizitka01

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