ГОРНЯК22 14.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске за неделю выявлено 307 нарушений ПДД гражданами » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
14 минут Ago

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14 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Всего за неделю выявлено 307 нарушений Правил дорожного движения, из них:

— водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 15;

— пешеходов, нарушивших правила дорожного движения — 35;

— водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 9;

— водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам — 10;

— водителей не пристегнутых ремнями безопасности — 69;

— водителей нарушивших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров — 5;

— задержан один водитель за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Выявлено 10 нарушений ПДД РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения, проведены профилактические беседы.

08.07.2021 в рамках проведения ОПМ «Трезвая дорога», задержан один водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, а также задержано три водителя за управление транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, лишенных водительского удостоверения.

Ранее мы сообщали, что в Рубцовске за неделю произошло 15 ДТП, где 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

Фото: bk55.ru

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