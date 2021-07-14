Горняк22: В Рубцовске за неделю выявлено 307 нарушений ПДД гражданами » Городской портал — вРубцовске.ру
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14 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Всего за неделю выявлено 307 нарушений Правил дорожного движения, из них:
— водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 15;
— пешеходов, нарушивших правила дорожного движения — 35;
— водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 9;
— водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам — 10;
— водителей не пристегнутых ремнями безопасности — 69;
— водителей нарушивших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров — 5;
— задержан один водитель за неуплату административного штрафа в установленный срок.
Выявлено 10 нарушений ПДД РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения, проведены профилактические беседы.
08.07.2021 в рамках проведения ОПМ «Трезвая дорога», задержан один водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, а также задержано три водителя за управление транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, лишенных водительского удостоверения.
Ранее мы сообщали, что в Рубцовске за неделю произошло 15 ДТП, где 3 человека получили травмы различной степени тяжести.
Фото: bk55.ru