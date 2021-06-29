Горняк22: В Рубцовске за неделю произошло 21 ДТП, где четыре человека получили травмы » Городской портал — вРубцовске.ру

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28 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 21 июня по 27 июня произошло 21 ДТП, где четыре человека получили травмы, погибших нет. Из них: столкновений — 15, наезд на препятствие — 4, наезд на стоящее транспортное средство — 2. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Рубцовска.

21.06.2021 года в 12:30 в Рубцовском районе, на автодороге Н-3904 (Назаровка — Дальний — Нововознесенка) в районе 6 км, водитель автомобиля «АФ», 1995 года рождения, при движении от с. Назаровка в направлении п. Дальний, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, а именно не выдержал безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ», под управлением водителя 1986 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «ГАЗ» и три его пассажира были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, не госпитализированы.

26.06.2021 года в 01:35 в Рубцовске, в районе дома 163 по ул. Революционная, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ» на пересечении проезжих частей ул. Королева и ул. Революционная, не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся справа, допустил столкновение с автомобилем «Ниссан», под управлением водителя 2001 года рождения. Пострадавших нет.

Всего за неделю выявлено 293 нарушения Правил дорожного движения, из них: водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 14, пешеходов, нарушивших правила дорожного движения — 32, водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 11, водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам — 3, водителей не пристегнутых ремнями безопасности — 55, водителей, нарушивших правила перевозки детей — пассажиров — 3, задержано 14 водителей за неуплату административного штрафа в установленный срок.

В период с 21.06-25.06.2021 сотрудниками Госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие «Должник». Данное мероприятие направлено на профилактику по привлечению лиц, не исполнивших обязанность по уплате административного штрафа в установленный Законом срок. В результате проведенного мероприятия сотрудниками ОГИБДД совместно с судебными приставами было проверено 37 должников.

Сотрудниками ОГИБДД привлечено 11 человек к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, т.е. неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях. Влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 суток, в течение 20 суток штраф можно оплатить на 50% от основной суммы.

Фото: sarinform.ru

Автор: vizitka01

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