Горняк22: В Рубцовске за неделю произошло 20 ДТП, где 5 человек получили травмы различной степени тяжести » Городской портал — вРубцовске.ру

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31 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 23 августа по 29 августа 2021 г. на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, где 5 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. В ДТП получили травмы дети:

23.08.2021 около 23:15 на автодороге А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница с респ. Казахстан), 319 км в Рубцовском районе, несовершеннолетний водитель 2004 г.р., управлял незарегистрированным мотоциклом «Патриот — Амаги», при выезде на перекресток неравнозначных дорог, не уступил дорогу, допустил столкновение с автомобилем «Мазда 6», под управлением водителя 1985 г.р., который двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла, который был госпитализирован в медицинское учреждение г. Рубцовска.

24 августа 2021 в 09:50 в Рубцовском районе на автодороге А-322, в районе 259 километра 898 метров, водитель автомобиля «Хонда Степвагон» 1984 года рождения, при движении от г. Рубцовска в направлении п. Новороссийский, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, допустил столкновение с попутным автомобилем «ВАЗ-2106», под управлением водителя 1959 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2017 года рождения, автомобиля «Хонда Степвагон, был осмотрен ССМП г. Рубцовска.

26.08.2021 около 19:45 на ул. Комсомольская номер 99 в Рубцовске, водитель 2003 г.р., управлял автомобилем «ВАЗ-21013», при движении не выдержал безопасную дистанцию, допустил столкновение с попутным автомобилем «Ниссан Джук», под управлением водителя 1987 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир 2014 г.р, автомобиля «Ниссан Джук». Пассажир была осмотрена в медицинском учреждении города.

Также произошло: столкновений — 11, наезд на препятствие — 3, наезд на стоящее транспортное средство — 2, наезд на животное — 2, наезд на пешехода — 1, иное — 1. Сотрудниками дорожно-патрульной службы при контроле за дорожным движением выявлены нарушения ПДД РФ, всего — 272:

— водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения — 25

— нарушений перевозки детей — 8

— непредоставлений преимущества движению пешеходам — 8

— водителей, не пристегнутых ремнем безопасности — 60

— пешеходы, нарушившие ПДД — 20

— водителей, управляющих транспортом без, или лишенных водительских прав — 16.

На территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» проведено профилактическое мероприятие «Трезвая дорога». В результате профилактического мероприятия выявлено 8 водителей управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудниками ОГИБДД проведено 24 профилактические беседы с водителями по соблюдению ПДД РФ на маршрутах патрулирования.

Фото: из группы «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте»

Автор: vizitka01

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