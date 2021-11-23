Горняк22: В Рубцовске за неделю произошло 18 ДТП, где 2 человека получили травмы » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 15 ноября по 21 ноября 2021 г. на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, где 2 человека получил травмы различной степени тяжести, погибших нет.

18.11.2021г. около 13:35 в районе дома номер 130 на ул. Комсомольская в Рубцовске, водитель 1984 года рождения, управлял автобусом, при движении не выдержал безопасную дистанцию, допустил столкновение с попутным автомобилем, под управлением водителя 1996 года рождения. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса 1965 года рождения, который с травмами был осмотрен в медицинском учреждении города.

Также произошло:

— столкновений — 12;

— наезд на препятствие — 3;

— наезд на стоящее транспортное средство — 2;

— наезд на пешехода — 1.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы при контроле за дорожным движением выявлено нарушений ПДД РФ, всего — 273;

— водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения — 13;

— нарушений перевозки детей — 5;

— непредоставлений преимущества движению пешеходам — 7;

— водителей, не пристегнутых ремнем безопасности — 53;

— пешеходы, нарушившие ПДД — 27;

— водителей, управляющих транспортом без, или лишенных водительских прав — 11;

— нарушений ПДД РФ несовершеннолетними — 18.

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» 20.11.2021 проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Сотрудниками ОГИБДД привлечено к административной ответственности 2 водителя за выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения.

По итогам проведения в период с 15 ноября по 21 ноября 2021 года профилактического мероприятия «Пешеход в приоритете», сотрудниками ОГИБДД было выявлено 27 нарушений ПДД РФ пешеходами, а также 7 нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов.

19.11.2021 Сотрудниками ОГИБДД проведено профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир». По итогам мероприятия инспекторами ОГИБДД задержано 5 водителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров. Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД, — влечет наложением штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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