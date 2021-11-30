Горняк22: В Рубцовске за неделю произошло 16 ДТП, в одном из которых есть пострадавший » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 22 по 28 ноября на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых есть пострадавший участник дорожного движения, погибших нет.

Также произошло:

— столкновений — 9;

— наезд на препятствие — 2;

— наезд на стоящее транспортное средство — 4;

— наезд на пешехода — 1.

15 ноября 2021 года в 17:25 минут в Рубцовске на ул. Комсомольская в районе дома номер 197, водитель, 1960 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Хайлюкс Сурф» при движении от пер. Садовый в направлении пер. Улежникова, допустил наезд на пешехода 1968 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход обслужился в медицинском учреждении с ушибом левой голени.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы при контроле за дорожным движением выявлено нарушений ПДД РФ, всего — 262;

— водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения — 13;

— водителей, не пристегнутых ремнем безопасности — 56;

— водителей, управляющих транспортом без, или лишенных водительских прав — 16;

— непредоставлений преимущества движению пешеходам — 8;

— нарушений пешеходами — 12;

перевозка людей — 5;

— перевозка детей — 5.

В ходе проведения 27 ноября 2021 года профилактического мероприятия «Трезвая дорога» сотрудниками ГИБДД было задержано 2 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, проверено 24 водителя.

Фото: sreda24.ru

Автор: vizitka01

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