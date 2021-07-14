Горняк22: В Рубцовске за неделю произошло 15 ДТП, где 3 человека получили травмы различной степени тяжести » Городской портал — вРубцовске.ру

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13 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 5 по 11 июля в Рубцовске произошло 15 ДТП, где 3 человека получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. Из них: столкновений — 9, опрокидывание транспортного средства — 1, наезд на препятствие — 2, наезд на стоящее транспортное средство — 3.

05.07.2021 в 11:40 в Рубцовске, в районе дома номер 187 по ул. Пролетарской, водитель 1967 года рождения, управлял автомобилем «Митсубиси», двигался по второстепенной дороге, не уступил дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю «Форд Фокус».

Водитель автомобиля «Форд Фокус» 1980 года рождения, в результате дорожно-транспортного происшествия был осмотрен бригадой медработников.

11.07.2021 в 01 час 15 минут в Рубцовском районе на автодороге Н-3913 (проезд к с. Новоалександровка) в районе 1 км 150 м от автодороге А-322, водитель автомобиля «ВАЗ» 1987 года рождения, при движении от с. Новоалександровка в направлении автодороги А-322, не справился с управлением, допустил опрокидывание в кювет, по ходу движения транспортного средства.

В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажир были госпитализированы в медицинское учреждение города. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Рубцовска.

Фото: из группы «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте»

Автор: vizitka01

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