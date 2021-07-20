Горняк22: В Рубцовске за неделю произошло 14 ДТП, где 6 человек получили травмы, один человек погиб » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 12 июля по 18 июля произошло 14 ДТП, где 6 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб. Из них: столкновений — 8, наезд на пешехода — 1, наезд на препятствие — 3, наезд на стоящее транспортное средство — 2.

16.07.2021 в 09 часов 10 минут в г. Рубцовске, в районе дома номер 86 по ул. Комсомольской, водитель автобуса «ЛИАЗ», 1971 года рождения, при движении не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, нарушил правило расположения транспортных средств на проезжей части, тем самым допустил столкновение с автомобилем «Хонда», под управлением водителя 1982 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «Хонда» был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи.

17.07.2021 в 08 часов 14 минут в г. Рубцовске в районе дома номер 248 по ул. Пролетарская, водитель 1984 года рождения, управлял автомобилем «Хонда», двигался по пер. Гражданский, от пр. Ленина, в направлении ул. Пролетарская. При движении водитель не справился с управлением, допустил наезд на здание расположенное по ул. Пролетарской, 248, магазин «Мария-Ра».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате происшествия водитель от полученных травм скончался. В настоящее время по факту данного происшествия проводится разбирательство.

Фото: из группы «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте»

Автор: vizitka01

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