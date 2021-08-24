Горняк22: В Рубцовске за неделю произошло 14 ДТП, есть пострадавшие. В том числе и дети » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 16 по 22 августа на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в двух из которых есть пострадавшие. В том числе и дети, — сообщает пресс-служба ГИБДД.

Так, в частности, 17.08.2021 около 13:40 на ул. Пролетарская в районе дома номер 284Г в г. Рубцовске водитель 1948 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Королла», допустил наезд на пешехода, 2015 года рождения, который переходил через проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход осмотрен в медицинском учреждении. Не госпитализирован.

Сотрудниками дорожно-патрульной службы при контроле за дорожным движением за неделю выявлено 317 нарушений ПДД. На территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» проведены профилактические мероприятия, направленные на укрепление дисциплины на дорогах и профилактику нарушений ПДД, влияющих на состояние дорожно-транспортного травматизма:

19.08.2021 проведено профилактическое мероприятие «Пешеход», в рамках которого выявлено 3 нарушения, совершенных водителями при проезде пешеходных переходов, а также нарушений, совершенных пешеходами — 2. С 17.08.2021 по 23.08.2021 проведено мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность», выявлено 16 нарушений правил перевозки несовершеннолетних в автотранспорте.

Фото: seyminfo.ru

Автор: vizitka01

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