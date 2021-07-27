Горняк22: В Рубцовске за неделю произошло 13 ДТП, есть пострадавшие » Городской портал — вРубцовске.ру

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26 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 19 июля по 25 июля в Рубцовске произошло 13 ДТП, где 3 человека получили травмы различной степени тяжести, погибших нет. Из них: столкновений — 5, наезд на пешехода — 2, наезд на препятствие — 3, наезд на стоящее транспортное средство — 2, наезд на животное — 1.

20 июля 2021 в 08:55 в Рубцовском районе, на автодороге К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Кулунда — граница Новосибирской области», в районе 47 км 900 м, 49-летний водитель, управляя автомобилем «Скания» с полуприцепом, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ», которым управлял 65-летний водитель.

По итогу автомобиль «ГАЗ» отбросило в кювет. В результате происшествия водитель автомобиля «ГАЗ» был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи, прибывших на место.

25 июля 2021 в 13:10 в г. Рубцовске в районе дома номер 25 на ул. Рабочий тракт, водитель 1961 года рождения, управлял автомобилем «ВАЗ», не выдержал безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением водителя 1978 года рождения. Обошлось без пострадавших.

Фото: 1nsk.ru

Автор: vizitka01

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