Горняк22: В Рубцовске за неделю произошло 11 ДТП, в одном из которых пострадало двое граждан » Городской портал — вРубцовске.ру

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06 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 29 ноября по 5 декабря произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, из них в 1 происшествии пострадало 2 граждан.

Из них:

— столкновений — 4;

— наезды на пешеходов — 1;

— наезд на стоящее транспортное средство — 4;

— опрокидывание — 1;

— иной вид ДТП — 1.

29.11.2021 в 13:30 в Рубцовске на ул. Громова в районе дома номер 10 водитель, управляя автомобилем «Исузу», при движении допустил наезд на электрический кабель. В результате после обрыва свободная часть электрического кабеля упала на стоящий автомобиль «Ниссан Кашкай». Пострадавших нет.

4.12.2021 в 14:30 в Рубцовске на ул. Комсомольской в районе дома номер 119 водитель автомобиля «Мазда Демио» при движении от пер. С.Кривенко в направлении ул. Дзержинского, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с попутным автомобилем «Тойота Опа».

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Тойота Опа»:

— первый- осмотрен в КГБУЗ ГБ номер 1 Рубцовска с DS: «Постравматическая мышечная цервикалдия»;

— второй — осмотрен в КГБУЗ ГБ номер 1 Рубцовска с DS: «Ушиб мягких тканей затылочной области».

Всего за неделю сотрудниками Госавтоинспекции выявлено нарушений ПДД — 283, из них:

— водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения- 18;

— водителей, не пристегнутых ремнями безопасности — 49;

— пешеходов, нарушивших правила — 27;

— управление транспортом, не имея водительского удостоверения, лишенные — 9;

— не предоставление преимущества движению пешеходам — 10.

— и др.

03.12.2021 сотрудниками Госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие «Пешеход», в рамках которого пресечено 2 нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов и 9 нарушений, совершенных пешеходами при пересечении проезжей части.

03.12.2021 — 04.12.2021 проводилось профилактическое мероприятие «Трезвая дорога», при проведении которой выявлен 1 водитель, управляющий транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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