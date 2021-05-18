ГОРНЯК22 19.05.2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске волонтеры помогают выбрать объекты благоустройства

Горняк22
16 часов Ago

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17 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU.  С 13 мая в городе Рубцовске работают волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды». Рубцовский волонтерский корпус состоит из 26 человек, все они прошли специальное обучение, получили необходимое техническое оснащение.

Как сообщает МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» Рубцовска, волонтеры информируют горожан о проходящем голосовании за объекты благоустройства, способах принять в нем участие, а также, в случае необходимости, технически помогают пройти процедуру голосования.

Напомним, голосование осуществляется с 13 апреля по 30 мая на федеральной платформе. Отдать свой голос за одну из предложенных территорий смогут граждане России старше 14 лет. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Фото: rubtsovsk.org

ИСТОЧНИК

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