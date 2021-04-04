Горняк22: В Рубцовске военнослужащий Росгвардии эвакуировал детей из дома, рядом с которым загорелась хозпостройка

|

03 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Военнослужащий полка оперативного назначения Росгвардии сержант Иван Волощук пришел на помощь детям, родителей которых не было дома во время пожара в частном доме в Рубцовске. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.

31 марта сержант Иван Волощук после службы находился дома. В вечернее время он увидел клубы черного дыма, поднимающиеся со стороны рядом расположенного участка. Выбежав на улицу, Иван увидел как горит баня и бросился на помощь соседям.

У дома росгвардеец встретил старшего сына соседей, который сообщил ему, что в доме находится его младший брат, а взрослых нет дома. Сержант Иван Волощук сразу же забежал в частное строение, нашел ребенка, собрал его и увел ребятишек на безопасное расстояние от огня. Вызвав пожарных и оставив братьев под присмотром, военнослужащий снова отправился в дом и вынес из кухни три газовых баллона.

Вскоре подоспела пожарный расчет МЧС, который ликвидировал возгорание.

Фото: 22.rosguard.gov.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК