Горняк22: В Рубцовске водитель такси заплатил за поездку 85 тысяч рублей » Городской портал — вРубцовске.ру

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07 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В полицию Рубцовска с заявлением о хищении денежных средств обратился местный житель 1988 года рождения. Потерпевший сообщил, что накануне вечером, работая в такси через электронное приложение, получил заказ. Мужчина подъехал к указанному адресу и стал ждать клиента. В этот момент ему позвонил неизвестный мужчина и спросил, может ли он оплатить заказ переводом на карту водителя. Потерпевший согласился на предложение и сообщил данные своей банковской карты. После этого на телефон рубцовчанина стали приходить смс-сообщения о смене пароля и списании денежных средств на общую сумму 85 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз предупреждает о звонках злоумышленников, которые под любыми предлогами просят сообщить им данные банковских карт с целью хищения денежных средств.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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