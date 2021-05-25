Горняк22: В Рубцовске в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю идет посевная компания

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24 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Весенний сев традиционно ведут три учреждения УИС края — колония-поселение номер 7, исправительные колонии номер 3 и номер 5.

На полях исправительной колонии номер 3 начался сев гречихи. Почву под эту культуру подготовили на площади в 227,2 га.

В исправительной колонии номер 5 посевная идет уже с 15 мая. Здесь под подсолнечник отдано 390 га сельскохозяйственных земель.

Колония-поселение номер 7 специализируется на выращивании овощных культур. Уже засеяно 3,95 га морковью. С 20 мая в поля также начали высаживать рассаду ранней (на площади 1,29 га) и поздней (5,96 га) капусты. В ближайшее время здесь начнут высаживать в открытый грунт рассаду томатов. Готовятся сеять также свеклу и огурцы.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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