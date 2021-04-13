Горняк22: В Рубцовске в результате ДТП погибла молодая женщина

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12 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Трагедия произошла ранним утром в минувшее воскресенье. Как пояснили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», 11 апреля 2021 года в 06 часов 07 минут в городе Рубцовске, в районе дома №1Б по ул. Мануковского, водитель, 1986 года рождения (житель г. Горняк), управляя автомобилем Лексус ЛХ-470, при движении по ул. Пролетарская допустил наезд на остановку общественного транспорта, после чего на ограждение усадьбы дома №1Б по ул. Мануковского, после чего на стоящий на территории вышеуказанной усадьбы автомобиль ВАЗ-21060, после чего автомобиль Лексус ЛХ-470 отбросило на строение того же дома.

В результате ДТП, пассажир автомобиля Лексус ЛХ-470, 1990 года рождения (жительница г. Горняк), находившаяся в момент ДТП на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Фото: «Инцидент Рубцовск»

Автор: vizitka01

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