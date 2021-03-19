Горняк22: В Рубцовске в преддверии паводка провели смотр техники

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18 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В целях планирования и проведения превентивных мероприятий при подготовке к паводку-2021 года накануне, 17 марта, в 9 часов на главной площади Ленина, под руководством главы города Рубцовска Дмитрия Фельдмана проведен ежегодный смотр готовности сил и средств городского звена РСЧС к паводкоопасному периоду 2021 года.

Всего на смотр было выставлено 25 единиц техники. По информации пресс-службы администрации Рубцовска, вся техника находится в исправном состоянии и закреплена за местами, подверженными подтоплению.

Фото: rubtsovsk.org

Автор: vizitka01

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