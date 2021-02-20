Горняк22: В Рубцовске в преддверии 23 февраля провели профилактическое мероприятие «Защитник, пристегнись!»

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19 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Ежегодно в преддверии Дня Защитника Отечества сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» проводится профилактическое мероприятие «Защитник, пристегнись!».

Так, 19.02.2021 с учащимися было проведено занятие в игровой форме. В начале занятия с несовершеннолетними проведены профилактические беседы о том, где и как правильно переходить дорогу, также детям напомнили о правилах поведения в транспорте и о необходимости использования удерживающих устройств. Затем учащимся было предложено изготовить своими руками аппликацию «Защитник пристегнись!». В дальнейшем дети пообещали передать данные аппликации своим близким, тем самым напомнить взрослым, что ремень безопасности не просто формальность, а безопасность, не только водителя, но и всех пассажиров.

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

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