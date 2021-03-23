Горняк22: В Рубцовске в минувшую субботу водитель тойоты сбил пешехода

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22 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По информации ОГИБДД Рубцовска, 20 марта в половине девятого утра, на ул. Пролетарская, 313, в городе Рубцовске, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель 1996 г.р., на автомобиле тойота «Карина» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2006 г.р., переходившего через проезжую часть. Пешеход получил телесные повреждения.

Всего же на минувшей неделе, как пояснили в ведомстве, в Рубцовске произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в 4 из них пострадали люди.

В числе указанных ДТП зарегистрировано 4 столкновения транспортных средств, 6 — наезда на стоящее транспортное средство, 3 — наезда на препятствие, 3 — наезда пешеходов и одно опрокидывание транспортного средства.

Также за неделю сотрудниками Госавтоиспекции проведено 1 профилактическое мероприятие «Встречная полоса» (выявлено 7 нарушений).

Всего за неделю выявлено 380 нарушение Правил дорожного движения, из них:

— водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения – 17,

— водителей, не пристегнутых ремнями безопасности – 73,

— пешеходов, нарушивших правила – 23,

— управление транспортом, не имея водительского удостоверения, лишенные – 16,

— водителей, непредоставивших преимущество в движении – 9 и др.

Фото: kolomna-spravka.ru

Автор: vizitka77

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