Горняк22: В Рубцовске в канун Дня Победы школьникам вручили первые паспорта

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30 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Уже по сложившейся традиции накануне 9 Мая рубцовским школьникам в торжественной обстановке вручили первые паспорта граждан России. В этот день 14-летних юношей и девушек в межмуниципальном отделе МВД России «Рубцовский» поздравили родители, сотрудники полиции и ветераны службы.

Председатель ветеранской организации Геннадий Дорохин вначале встречи провел краткий экскурс по музею полиции. Геннадий Иванович напомнил, что в этом году отмечается 76-годовщина Победы в Великой Отечественной войне и рассказал об участниках Великой Отечественной войны, которые в послевоенные годы служили в милиции. Ветеран отметил, что в годы войны погибло много мужчин и на защиту граждан от преступников приходило немало женщин. Слабый пол наравне с мужчинами выходили на дежурства и охраняли правопорядок.

В 1943 году в Рубцовске шло активное производство военной техники для фронта, и для работы на заводе требовалось большое количество людей. Прибывающие граждане проходили обязательную регистрацию в милиции. Однажды при проверке документов прибывших специалистов благодаря бдительности начальника паспортного стола был задержан немецкий шпион. Старший лейтенант милиции Елена Могилева заметила, что паспорт одного из прибывших был скреплен нержавеющей скрепкой в отличие от советских паспортов, страницы которых были прошиты проволокой. Сотрудник милиции была награждена Орденом Красного Знамени.

В ходе мероприятия ребята признались, что готовились к волнительному мероприятию и в графе «подпись» выводили старательно каждую букву.

Сотрудники полиции обратили внимание ребят на последнюю страничку паспорта и напомнили о сроках действия и бережном отношении к документу. В заключение мероприятия ветеран поздравил школьников с памятным днем и процитировал «Стихи о советском паспорте» поэта Владимира Маяковского.

Фото: МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

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