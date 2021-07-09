Горняк22: В Рубцовске сотрудники Госавтоинспекции провели с детьми занятие «Безопасные дороги пешеходам» » Городской портал — вРубцовске.ру

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08 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С наступлением летних каникул дети много времени проводят на улице, поэтому очень важно напоминать им о необходимости всегда соблюдать Правила дорожного движения. С этой целью, сотрудники Госавтоинспекции посетили детскую площадку, организованную в библиотеке семейного чтения «Лад» г. Рубцовска. С юными читателями и участниками детской площадки «Непоседы» было проведено занятие «Безопасные дороги пешеходам».

Инспектора ОГИБДД напомнили ребятам правила перехода проезжей части, рассмотрели «дорожные ловушки», которые подстерегают пешеходов на улице, определили безопасные места для проведения летних игр. Большое внимание инспектора уделили разъяснению детям необходимости использования световозвращающих элементов на одежде пешеходов.

«Основная доля ДТП с участием пешеходов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей,- сообщает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ксения Морева. — Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия — дождь, слякоть, туман, в зимнее время — гололед, и отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней одежде. К примеру, при движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со светоотражающим элементом с расстояния 130 — 140 метров, тогда как без него — лишь с 25 — 40 метров. Пунктом 4.1 Правил дорожного движения Российской Федерации предписывается: «При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходами рекомендуется, а при движении вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств», однако, пешеходы пренебрегают этим важным правилом», — пояснила инспектор ОГИБДД.

Чтобы проверить, насколько хорошо ребята запомнили озвученную полицейскими информацию, была проведена увлекательная игра «А что ты знаешь про дорогу?». Главным героем игры был «Незнайка», который постоянно путал детей в правильных ответах. Несмотря на это, ребята на все вопросы инспектора дали правильные ответы, показав, что они знают дорожные знаки, сигналы светофора и умеют ориентироваться в дорожной обстановке.

В конце мероприятия всем участникам площадки вручили закладки-памятки «Учимся распознавать дорожные ловушки», а для облегчения восприятия и закрепления знаний сотрудники ОГИБДД продемонстрировали обучающие видеоролики и мультфильмы по безопасности дорожного движения. Ребята же в свою очередь, пообещали инспекторам, что Правила дорожного движения они нарушать никогда не будут.

Фото: пресс-служба ГИБДД Рубцовска

Автор: vizitka01

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