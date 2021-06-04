Горняк22: В Рубцовске сотрудники ГИБДД и кинологи провели для детей «День безопасности»

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03 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 1 июня традиционно отмечается Всероссийский день защиты детей. В это день сотрудники ОГИБДД совместно с представителями кинологической службы МО МВД России «Рубцовский» посетили Комплексный центр социальной помощи населению г. Рубцовска, где приняли участие в проведении мероприятия «День безопасности».

На мероприятие были приглашены семьи с детьми находящиеся в социально-опасном положении. Перед началом мероприятия специалисты Комплексного центра социальной помощи населению г. Рубцовска поздравили семьи с праздником, подарили детям сладкие подарки.

Сегодня ребятам представилась возможность освоить «Гиропарк на колесах». В рамках реализации проекта «Сообщество помощи семье», направленного на сохранение и восстановление семейной среды для ребенка Фонда поддержки детей, администрацией г. Рубцовска было приобретено 12 единиц гирооборудования: сигвеи, гироскутеры и мини-сигвеи.

Сотрудники ОГИБДД напомнили ребятам правила перехода проезжей части, рассмотрели «дорожные ловушки», которые подстерегают пешеходов на улице. Ребята повторили правила для водителей велосипеда. Особое внимание детей было обращено на правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). От изучения правил, ребята перешли к практическому использованию СИМ: дети с желанием катались на гироскутерах, сигвеях. Инспектора ГИБДД, специалисты цента страховали и поддерживали ребят.

В завершении мероприятие выступил инспектор кинологической службы МО МВД России «Рубцовский» с собакой по кличке «Тим». Инспектор рассказал детям, как проходит обследование места происшествия, а также продемонстрировал ребятам розыск наркотических средств и задержание преступника с использованием служебной собаки.

В беседе с детьми полицейские уделили особое внимание соблюдению правил дорожного движения, занятию спортом, а также отказу от вредных привычек.

Фото: пресс-службы ГИБДД

Автор: vizitka01

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