Горняк22: В Рубцовске состоялся городской конкурс велосипедистов «Безопасное колесо»

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19 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В рамках Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения в Центре детско-юношеского творчества состоялся городской конкурс велосипедистов «Безопасное колесо». В данном соревновании приняли участие юные велосипедисты из 12 школ города.

Основная цель, которую преследуют организаторы при проведении соревнования — это в первую очередь профилактика дорожно-транспортных происшествий среди учащихся школ, закрепление уже имеющихся знаний по Правилам дорожного движения, привлечения учащихся к пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения на дорогах.

Юным велосипедистам необходимо было продемонстрировать свои знания, умения и навыки в пяти сложных и интересных этапах конкурса: медицинская помощь, тестирование по Правилам дорожного движения, управление велосипедом на специально-оборудованной велотрассе, «Фигурное вождение» и «Автогородок».

Победители и призеры в общем зачете определились по обществу количеству баллов, набранных на всех этапах соревнований: 3 место — МБОУ «ООШ №15»; 2 место поделили команды МБОУ «Гимназия №3» и МБОУ «СОШ №18». Победителями городского конкурса «Безопасное колесо» стали юные инспектора дорожного движения из МБОУ «Кадетский корпус юных спасателей СОШ №10».

Участников конкурса сотрудники Госавтоинспекции наградили почетными грамотами и сладкими призами.

Фото: пресс-служба ГИБДД Рубцовска

Автор: vizitka01

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