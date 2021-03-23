Горняк22: В Рубцовске состоялось торжественное закрытие «Лыжни здоровья»

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22 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Погода в этот раз не подвела — было очень солнечно и тепло, одним словом, то, что нужно, чтобы праздник удался на славу.

На поляне звучала веселая зажигательная музыка, слышался смех прибывавших участников. Незадолго до официального открытия праздника на поляне появилась команда лесных спортсменов, неоднократных победителей различных соревнований — волк, заяц и уже проснувшийся мишка. Они с удовольствием приняли участие в фотосессии со всеми желающими.

Затем участников пригласили на торжественное открытие праздника, слово предоставили заместителю начальника МКУ «Управления культуры, спорта и молодежной политики» Ларисе Янцен. Она поприветствовала собравшихся, пожелала им весело закрыть зимний сезон на лыжне и поблагодарила волонтеров — военнослужащих в/с 6720 и участников студенческих отрядов за помощь в проведении спортивно-массовых мероприятий в течение всего сезона.

Затем лесная команда провела для всех веселую разминку и участники отправились покорять свои дистанции — 4 и 10 км.

Но на этом сюрпризы от организаторов не закончились — на трассе лыжников ждали контролёры — обезьяна и ещё один медведь. Они с удовольствием фотографировались со спортсменами.

А на финише лыжников ждал ещё один сюрприз — буквально за 15 минут финишный коридор из прямого превратился в очень извилистую лыжню с крутыми поворотами! Не все сразу поняли, куда идти, но задумка организаторов всем очень понравилась!

Финишировавших участников ждала вкусная гречневая каша с мясом, горячий чай и сладкий приз. А лесная команда (медведь, заяц, волк и присоединившаяся к ним обезьяна) фотографировались и танцевали со всеми желающими.

Всего в соревнованиях приняли участие 300 человек.

Фото: СШ «Спарта»

Автор: vizitka77

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