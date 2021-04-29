Горняк22: В Рубцовске состоялась встреча со студентами, приехавшими на обучение из стран СНГ

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28 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В отделе по вопросам миграции МО МВД России «Рубцовский» состоялась встреча специалистов со студентами учебных заведений Рубцовска, приехавших на обучение из стран СНГ.

Цель мероприятия — разъяснение порядка получения свидетельства участника государственной программы по добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Ведущий специалист-эксперт отделения по работе с иностранными гражданами, референт ГГС первого класса Галина Кунгурова рассказала о том, что с 1 июля 2020 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2020 года № 322 «О некоторых вопросах реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

Так, Указом были внесены следующие изменения:

1. Расширен субъективный состав лиц, относящихся к членам семьи участника госпрограммы; при этом снято ограничение о самостоятельном участии супруга (супруги) участника государственной программы в государственной программе.

2. Введен дополнительный вид поддержки — жилищной субсидии, направляемой на приобретение (строительство) жилых помещений на территориях приоритетного заселения.

3.Уеличение с трех до пяти лет срока действия свидетельства участника государственной программы.

4. Установлен дифференцированный подход к расчету размера предоставляемого участникам государственной программы и членам их семей пособия на обустройство. В частности, одинаковый размер подъемные средства для участников государственной программы и членов их семей. Размер подъемных определяется с учетом величины прожиточного минимума установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, религии, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.

Критерии отбора соотечественников для участия в программе

Обратиться с заявлением об участии в государственной программе на территории Алтайского края могут иностранные граждане, имеющие:

­- разрешение на временное проживание;

— вид на жительство;

— или временное убежище.

Заявитель должен свободно владеть русским языком и быть трудоспособного возраста (женщины с 18 до 60 лет, мужчины с 18 до 65 лет).

Наличие квалификации у потенциальных участников подтверждается документом, свидетельствующим о наличии:

— начального профессионального образования;

— среднего профессионального образования;

— высшего профессионального образования.

При подаче заявления на участие в программе Алтайского края заявитель должен быть занят, а именно (одно из трех):

— осуществлять трудовую деятельность в качестве работника на территории Алтайского края не менее 6 месяцев к моменту обращения с заявлением об участии в программе (в подтверждение этого предоставить трудовой договор или трудовую книжку);

— осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Алтайского края не менее 6 месяцев к моменту обращения с заявлением об участии в программе (свидетельство о регистрации ИП, налоговые декларации за 2 предыдущих квартала);

— являться студентом профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Алтайского края, обучающиеся по востребованным на рынке труда края профессиям, специальностям, направлениям подготовки по очной форме обучения не менее 4 семестров (студенты ВУЗов и СУЗов, справка учебного заведения).

Если заявителем является иностранный гражданин, имеющий временное убежище, то на него не распространяется требование об осуществлении трудовой или предпринимательской деятельности не менее 6 месяцев.

Участие в государственной программе могут принять соотечественники, в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

Это лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.

Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации.

Начальник отдела по вопросам миграции, подполковник полиции Руслан Косулин отметил, что особое внимание уделяется студентам российских ВУЗов. Так, соотечественники, получающие среднее профессиональное, высшее, включая послевузовское, образование не менее двух семестров в образовательных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края и имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации могут стать участниками государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Став участником программы, иностранный гражданин может претендовать на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, на компенсацию понесенных расходов на оформление пакета документов. Это значит, что люди получат возможность жить и работать в Алтайском крае, им будет оказано содействие в трудоустройстве, при необходимости — организовано дополнительное профессиональное обучение за счет бюджетных средств.

Специалисты также ответили на заданные студентами вопросы:

— Сколько времени нужно отработать на территории Алтайского края для участия в программе?

Ответ: 5 лет.

— Кто из родственников может быть включен в свидетельство участника?

Ответ: родители, сестры, братья, бабушка, дедушка, муж, жена, дети.

— Как получить свидетельство участника за пределами РФ?

Ответ: обращаться нужно в Российское Посольство, находящееся в стране проживания.

— Как выехать и въехать в РФ в связи с пандемией студенту?

Ответ: учебное заведение оформляет приглашение иностранному студенту на въезд в РФ.

— На каком курсе студент имеет право стать участником госпрограммы?

Ответ : начиная с 3 курса при наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство, студент имеет право подать заявление на участие в госпрограмме.

В рамках мероприятия студентке медколледжа была оказана помощь в вопросе выделения квоты на получения разрешения на временное проживание с последующей сдачей документов для участия в государственной программе переселения соотечественников.

Отдел по вопросам миграции напоминает, что по вопросам участия в государственной программе обращаться: отдел по вопросам миграции МО МВД России «Рубцовский», г. Рубцовск, ул. Улежникова, д. 6 каб. 6. тел. 8 (385-57) 91-139.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

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