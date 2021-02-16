Горняк22: В Рубцовске состоялась "Лыжня России" • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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15 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. XXXIX открытая массовая лыжная гонка “Лыжня России” состоялась в Рубцовске в минувшее воскресенье, 14 февраля 2021 г.

На Трасса здоровья состоялся очередной праздник спорта для лыжников. Несмотря на легкий морозец с утра, участников было не мало — почти 1 000 человек разных возрастов вышли на лыжню. На стартовой поляне играла бодрая музыка, гостей и спортсменов угощали сладким чаем и булочками.

Первыми стартовали самые маленькие лыжники — 2013 г.р. и младше. Им предстояло преодолеть дистанцию в 500 м. Среди мальчиков весь пьедестал заняли воспитанники СШ “Спарта”:

1 место — Мороз Михаил

2 место — Бурмицких Евгений

3 место — Попов Макар

У девочек бронза досталась Самшориной Владе, серебро — Рыбаковой Лере, а золото взяла Шухова Александра. Все они также воспитанники СШ “Спарта”.

После малышей стартовали ребята постарше — 2003 г.р. и младше. Им предстояло преодолеть 4 км. И вновь среди победителей оказались одни профессионалы отделения “Лыжные гонки”.

В этой гонке в ходе нешуточной борьбы 1 место среди юношей занял Бобров Егор, 2 место у Ионина Виталия, третьим стал Золотухин Роман.

У девушек победительницей стала Богачева Мария, на втором месте Яковлева Алена, третьей финишировала Фатеева Альбина. Все они — воспитанницы СШ “Спарта”.

Завершились соревнования забегом на 10 км, в котором приняли участие мужчины и женщины 2002 г.р. и старше.

Лучшим среди мужчин стал Соловьев Антон. На втором месте оказался Мананников Вадим (СШ “Спарта”), третье место досталось Неверову Александру.

У женщин места распределились следующим образом:

1 место — Бычкова Елена

2 место — Галузина Наталья

3 место — Желтакова Диана

Все участники соревнований получили шапочку и нагрудный номер, а победителям вручили медали и грамоты. Кроме того, самой массовой командой оказалась воинская часть 6720. Им вручили кубок и грамоту. Праздник спорта удался на славу. Участники и гости получили заряд бодрости и здоровья, повсюду слышались веселые голоса и смех.

Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска «Спарта»

Автор: vizitka01

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