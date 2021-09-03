Горняк22: В Рубцовске состоится мастер-класс по катанию на роликах от участницы Олимпийских игр » Городской портал — вРубцовске.ру

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02 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как сообщил «Алтайский спорт», 4 сентября в 11:00 на стадионе «Спарта» в Рубцовске состоится мастер-класс по катанию на роликовых коньках.

Его проведет участница Олимпийских игр, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, руководитель краевой федерации лыжных гонок Ольга Сементина.

Организаторы приглашают научиться кататься на роликах всех желающих в возрасте от 4 лет и старше. При себе иметь: ролики, шлем, налокотники, наколенники и защиту на запястье.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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