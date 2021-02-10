Горняк22: В Рубцовске состоится "Лыжня России" • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

|

09 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В предстоящую субботу, 13 февраля, в Рубцовске на Трассе здоровья в районе набережной им. Петрова стартует Всероссийская акция «Лыжня России». Приглашаются все желающие.

ПРОГРАММА

10:30 — регистрация

11:10 — старт 500 м (возрастная группа: мальчики и девочки 8 лет и младше)

11:30 — парад открытия

12:00 — старт 10 км (юноши, девушки 2002 г.р и ст.), 4 км (юноши, девушки 2003 г.р и мл.)

14:00 — закрытие соревнований

Прием заявок осуществляется с 8-12 февраля с 09:00-16:00 по улице Светлова, 96А, можно также по электронной почте SPORT_SPARTA@MAIL.RU.

Участники 18 лет и старше допускаются при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

13 Февраля стартовая поляна — 10:30-11:00.

*В программе возможно изменения в связи с погодными условиями. Телефон для справок: (838557) 9-24-70.

Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска «Спарта»

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК