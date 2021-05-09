Горняк22: В Рубцовске следователи СК и воспитанники подшефного центра для детей-сирот поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Орлова Фёдора Ивановича — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Накануне одного из главных праздников страны сотрудники следственного отдела по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю поздравили ветерана Великой Отечественной войны Орлова Федора Ивановича с праздником Великой Победы.

В этом году Федору Ивановичу исполнилось 96 лет, в силу возраста ему тяжело посещать праздничные мероприятия и поэтому воспитанники подшефного КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» присоединились к поздравлениям и передали ветерану слова благодарности. Ребята своими руками подготовили для Федора Ивановича памятный сувенир и праздничную открытку с записками-пожеланиями.

Орлов Федор Иванович родился в 1925 году в селе Песчаный Борок Ново-Егорьевского района Алтайского края в многодетной семье. В 1932 году семья переехала в город Рубцовск. Федор Иванович начал свой трудовой путь во время Великой Отечественной войны на заводе «Алтайсельмаш», учился по специальности на плотника, а затем строил 3-й цех завода. В 1943 году его призвали на фронт. Воевал в зенитной артиллерии в составе 3 Украинского фронта. Федор Иванович вспоминает о зверствах фашистов, как при освобождении города Одессы, отступая, фашисты взрывали склады и сжигали мирных жителей. Как в тяжелых боях участвовал в освобождении территории Советского Союза, Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Долгожданную Победу встретил в Австрии. На Западной Украине, после окончания войны, бандеровцы продолжали убивать мирных жителей и советских солдат, пользуясь оружием, которое им оставили фашисты. До 1948 года Федор Иванович служил на Западной Украине в городе Черновцы, участвовал в ликвидации банд бандеровцев. Демобилизовался из армии в апреле 1948 года.

Офицеры следственного отдела на протяжении нескольких лет поддерживают общение с ветераном, оказывают посильную помощь. В преддверии праздника сотрудники отдела поблагодарили Федора Ивановича за мирное и чистое небо над головой. Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами, но бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким примером патриотизма и силы народной веры!

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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