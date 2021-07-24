Горняк22: В Рубцовске с юными книголюбами провели «Час дорожной велобезопасности» » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием юных велосипедистов, а также в рамках проведения профилактического мероприятия «Велобезопасность» сотрудники Госавтоинспекции посетили детско-юношескую библиотеку в г. Рубцовске, где с юными книголюбами в присутствии их родителей был проведен «Час дорожной велобезопасности».

Велосипед — одно из самых неустойчивых, а порой и опасных средств передвижения. При нарушении правил управлениям им можно попасть в ДТП, получить тяжелые травмы. Для того чтобы безопасно управлять велосипедом, необходимо изучить его детально, а также знать и выполнять правила дорожного движения для водителей велосипеда. Именно для этого сотрудники полиции: инспектор ОГИБДД и инспектор УУП и ПДН организовали мероприятие «Час дорожной велобезопасности» с юными читателями библиотеки.

Первым этапом сотрудники библиотеки рассказали историю создания велосипеда, где на проекторе показали ребятам, каким был первый велосипед, кто был его создатель, и как спустя годы конструкция велосипеда усовершенствовалась. Затем слово предоставили инспектору УУП и ПДН, она рассказала несовершеннолетним и их родителям о необходимости соблюдения Закона Алтайского края от 07.12.2009 номер 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края», раздала памятки «Здесь гулять опасно!».

Инспектор ГИБДД совместно с детьми рассмотрели и проговорили основные правила, которые необходимо соблюдать при управлении велосипедом. В своем выступлении сотрудник полиции обратила особое внимание на использование шлема, налокотников, наколенников при езде на велосипеде, а также разъяснила необходимость ношения на одежде световозвращающих элементов и обозначения велосипеда на дороге. Внимание родителей было обращено на обязанность надлежащего контроля над местонахождением детей. Последним этапом мероприятия был мастер-класс «Велотюнинг для начинающих». Ребята с использованием проволоки, пуговиц, бусинок и других материалов, дав волю своей фантазии, самостоятельно изготовили велосипеды. У каждого читателя библиотеки получился свой необычный велосипед.

В завершении мероприятия инспектор ГИБДД наградила ребят сладкими подарками и раздала памятки для велосипедистов. Юные читатели в свою очередь, пообещали полицейским, что правила дорожного движения они нарушать никогда не будут.

Фото: пресс-служба ГИБДД Рубцовска

Автор: vizitka01

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