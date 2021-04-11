Горняк22: В Рубцовске река Алей вышла из берегов. Видео

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10 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске в районе подвесного моста, расположенного в северной части города, река Алей вышла из берегов. На данный момент водой затоплена береговая лесополоса. Вода также подбирается к расположенным вблизи гаражам рубцовчан. До гаражей остается буквально несколько метров.

Напомним, как мы уже сообщали ранее, в ГОЧС города Рубцовска предупреждали, что в период времени с 08 по 11 апреля в реке Алей подъем уровня воды будет продолжатся. Также, в ведомстве предупреждали о возможном достижении воды опасных отметок (с.Локоть — опасная отметка 515 см., г.Рубцовск — 560 см. над нулем поста), а также, о подтоплении прибрежных территорий населенных пунктов.

Обо всех возникших предпосылках чрезвычайных ситуаций немедленно информировать оперативного дежурного ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» (тел: 6-08-68; 5-76-78; 4-05-05; 112).

Фото и видео: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka01

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