Горняк22: В Рубцовске ребенок выпал из окна квартиры четвертого этажа

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21 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. О падении 4-летнего ребенка из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, одного из МКД города Рубцовска, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Инцидент, по информации ведомства, произошел 20 мая 2021г. Хотя высота падения была весьма значительной, ребенок выжил, его своевременно госпитализировали в медицинское учреждение и оказали необходимую врачебную помощь.

В связи с этим следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю обращается к взрослой части населения региона с просьбой:

— Никогда не держите окна открытыми, если в доме находится ребенок! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребенка.

— Никогда не рассчитывайте на антимоскитные сетки, как на средство защиты. Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности, опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с такими сетками.

— Также стоит установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно в ваше отсутствие открыть окно. Монтировать фиксаторы должны только профессионалы. Не экономьте на безопасности своих детей.

— По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу и защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых окон. Однако помните, что такие решетки должны быть снабжены запорным механизмом, который легко можно открыть в случае пожара и не остаться заложником в огненной западне.

— Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

— Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими и не держите ребенка за одежду.

Каждый год в России от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте бдительны! Не игнорируйте настоящие советы по безопасности при эксплуатации окон и сможете спасти своего ребенка от травм.

Фото: yuzh-ural.ru

Автор: vizitka01

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