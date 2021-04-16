Горняк22: В Рубцовске размыло дорогу на поселок Правобережный

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15 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Уровень воды в река Алей преодолел критическую отметку, в результате чего произошло подтопление северной части Рубцовска в районе Правобережного поселка.

По состоянию на сегодняшний день потоком воды размыта дорога до указанного населенного пункта. Добраться до него можно только на лодке.

На месте работают сотрудники МЧС.

По информации городской администрации Рубцовска, сейчас уровень воды в реке Алей составляет 580 см. при критичном 560 см., частично подтоплен 1 приусадебный участок в пос.Правобережный по адресу ул. Заречная,15 (используется в летнее время как загородный дом, постоянно проживающих людей по данному адресу нет), и 2 приусадебных участка на левом берегу по адресу пер. Пионерский,71 (проживает 2 чел., детей нет) (грунтовые воды), и ул. Песчаная, 24 (грунтовые воды) (проживает 2 чел., детей нет).

Жилые дома не подтоплены, эвакуация жильцов не требуется.

С целью недопущения подтопления дороги на п.Правобережный сделан бруствер (вал) по обочине дороги протяженностью 300 м., высотой 0,5 метров. Отсыпано 150 м. куб. грунта. Работы продолжаются.

Частично размыта грунтовая дорога, 50 м. Движение автомобилей приостановлено, транспортировка жителей организована на автомобиле повышенной проходимости, работы по восстановлению ведутся.

Подготовлен пункт временного размещения общей вместимостью 50 человек: МУП «Гостиница «Центральная», пр-т Ленина, 56а.

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka01

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