Горняк22: В Рубцовске раскрыты квартирные кражи, подозреваемый задержан » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне сотрудники полиции МО МВД России «Рубцовский» раскрыли хищение имущества из квартир в городе Рубцовске и задержали подозреваемого в кражах.

Предварительно установлено, что ранее судимый местный житель 1963 года рождения с целью хищения денежных средств и ценностей горожан заходил в подъезды многоэтажек и проникал в квартиры через незапертые двери. Злоумышленник таким способом незаметно вошел в квартиру по улице Калинина, в прихожей которой из женской сумки и барсетки похитил деньги на сумму 2 500 рублей и документы. Владельцы квартиры в это время были заняты домашними делами и не заметили его.

В ходе работы по заявлению о краже сотрудники полиции установили личность подозреваемого, а также его причастность к трем аналогичным кражам. В настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с проникновением в жилище), в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Фото: static.mk.ru

Автор: vizitka01

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