Горняк22: В Рубцовске раскрыли грабеж в маршрутном такси » Городской портал — вРубцовске.ру

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16 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Предварительно установлено, что в дневное время при передвижении в маршрутном такси 33-хлетний местный житель открыто похитил сотовый телефон у подростка, выхватив его из рук. Школьник потребовал вернуть ему гаджет, однако злоумышленник ответил отказом. Узнав о происшествии, отец подростка написал заявление в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161, ч.3. ст.30 УК РФ (покушение на открытое хищение имущества, грабеж), в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: storage.myseldon.com

Автор: vizitka01

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