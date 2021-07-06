ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске работают эксперты по старинным книгам » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
10 часов Ago

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05 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В минувшие выходные в Рубцовск прибыла группа специалистов, работающих в области систематизации информации и сохранности старинных книг. Как сообщает МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска, цель их визита — проведение камеральных археографических работ в музейных учреждениях города, в Рубцовском отделении Русской православной церкви.

Эксперты будут заниматься установлением фактов наличия и научным описанием экземпляров старинных книг кириллической традиции. В планах прибывших в Рубцовск специалистов встречи со специалистами учреждений культуры, проведение просветительских мероприятий.

Фото: publicdomainpictures.net

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