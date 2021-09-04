Горняк22: В Рубцовске проводится профилактическое мероприятие «Внимание — дети!» » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 сентября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, а также адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы, проведения индивидуально-профилактической работы с водителями, перевозящими несовершеннолетних пассажиров в период с 01.09.2021 по 30.09.2021 на территории города Рубцовска проводится профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».

В рамках данного мероприятия с 01.09.2021 по 05.09.2021 на территории города проводится профилактическое мероприятие «Иди по безопасному пути».

Одним из важных вопросов, находящихся на контроле ГИБДД МО МВД России «Рубцовский» является состояние детского дорожно — транспортного травматизма, поскольку именно в летне-осенние месяца наблюдается рост ДТП с участием детей. Проводимый анализ совершенных ДТП показал, что из 19 происшествий, зарегистрированных на территории МО МВД, 8 произошли по вине детей, в остальных случаях дети пострадали по вине взрослых участников дорожного движения.

Фото: kbadk.ru

Видео: ГИБДД Рубцовска

Автор: vizitka01

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