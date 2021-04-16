Горняк22: В Рубцовске проводится профилактическое мероприятие «Твой выбор»

|

15 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Цель мероприятия — предупреждение преступности среди несовершеннолетних и предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность.

В проведении мероприятия задействованы сотрудники полиции и представители учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городов и районов края, проводятся лекции и беседы с учащимися на различные правовые темы, в том числе о соблюдении требований законодательства Российской Федерации, о принятии необходимых мер по собственной безопасности, а также по пропаганде здорового образа жизни и формированию гражданственности и патриотизма.

В рамках операции запланировано проведение рейдов по проверке подростков, состоящих на профилактическом учете, и семей, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК