Горняк22: В Рубцовске проводится профилактическое мероприятие «Мотодвижение»

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03 мая 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. С наступлением весны на дорогах все чаще появляются водители мототранспорта. Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно осуществляют работу по обеспечению безопасности дорожного движения. В период с 29 апреля по 8 мая 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Мотодвижение». Цель мероприятия — профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта.

В большинстве случаев, основной причиной ДТП с участием мототранспорта является пренебрежение правилами дорожного движения и личной безопасности. Так, 25.04.2021 около 23 часов 30 минут в с. Веселоярск, Рубцовского района, в районе дома номер 83Б по ул. 40 лет Октября, несовершеннолетний, управлял мопедом «Рейсер». При движении от ул. Пожарная, в направлении ул. Ридерская, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил занос с последующем опрокидыванием мопеда. В результате происшествия несовершеннолетний обслужился в медицинском учреждении города.

Подростки не имеют опыта вождения, не знают правил дорожного движения и в силу своего возраста не представляют страшных последствий, которые могут произойти в результате дорожно-транспортного происшествия. В связи с чем, Госавтоинспекция обращается к родителям, что управлять мопедом с объемом двигателя до 50 куб. см: возможно лицам, достигшим 16-летнего возраста, при наличии водительского удостоверения категории «М» или иной другой категории. Управлять легким мотоциклом с объемом двигателя от 50 до 125 куб. см: имеют право лица, достигшие 16-летнего возраста, возможно при наличии водительского удостоверения категории «А1». Для мотоциклов с объем двигателя от 125 куб. см, управлять мотоциклами имеют право лица, достигшие 18-летнего возраста, при наличии водительского удостоверение категории «А».

Мотоцикл обязательно должен иметь государственные регистрационные знаки, а водитель должен иметь полис ОСАГО и свидетельство о регистрации. Водитель должен находиться в застегнутом мотошлеме. Водителям мопедов и мотоциклов со стажем до 2-х лет запрещено перевозить пассажиров.

Госавтоинспекция обращается к родителям:

«Взрослые должны помнить, что в первую очередь на Вас лежит ответственность за воспитание у детей законопослушного поведения на дороге. Родителей малолетних нарушителей полицейские привлекают к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. Помимо этого, за передачу родителями мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей».

В рамках профилактического мероприятия «Мотодвижение» сотрудники проводят в школах занятия «Мотодвижение — по правилам!», где разъясняют основные Правила дорожного движения. Напоминаем, что дорога — это зона повышенной опасности, и пренебрежение правилами ведет к тяжелым последствиям.

Фото: om-saratov.ru

Автор: vizitka01

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