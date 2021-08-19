Горняк22: В Рубцовске проводится профилактическое мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность» » Городской портал — вРубцовске.ру

|

18 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Безопасность ребенка в автомобиле полностью зависит от взрослых. Пренебрежение использования ремнями безопасности и удерживающих устройств может стоить ребенку жизни. В 2021 году на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети-пассажиры. Также, привлечено к административной ответственности 230 водителей автотранспорта за нарушение правил перевозки детей в салонах автомобилей.

Так, 03.08.2021 в 09 часов 25 минут в Рубцовском районе на автодороге К-21 (Рубцовск-Угловское-Михайловское) на 40 км водитель 1990 года рождения, двигаясь на автомобиле «Нисан Куб» в районе с. Ракиты, наехав на щебенку на обочине, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате опрокидывания пострадало 4 пассажира, в том числе и двое несовершеннолетних детей. Один из которых — малолетний, находился в детском удерживающем устройстве, а второй 11-летний подросток находился в салоне автомобиля на заднем пассажирском сиденье, не пристегнутый ремнем безопасности.

14.08.2021 около 18 часов 20 минут на ул. Полевая номер 98 в г. Рубцовске, водитель 1970 года рождения, управлял автомобилем «Рено Логан», и, двигаясь от ул. Декабристов в направлении ул. Сенной по пер. Станционному, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомобилем «Исудзу Эльф», который двигался по главной дороге. От столкновения автомобиль «Рено Логан» отбросило на проезжающий мимо автомобиль ВАЗ-21150. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Рено Логан», который находился на заднем пассажирском сиденье и в момент столкновения не был пристегнут ремнем безопасности.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а также снижения тяжести их последствий, сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский», в период с 17.08.2021 по 23.08.2021 проводится профилактическое мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность», направленное на пресечение нарушений правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

Фото: selskiezori67.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК