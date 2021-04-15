Горняк22: В Рубцовске проверят тонировку автомобилей

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14 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно осуществляют работу по обеспечению безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает не пренебрегать Правилами дорожного движения, так как недостаточная видимость со стороны водителя может привести к ДТП, непоправимым и печальным последствиям.

В период с 19 апреля по 28 апреля 2021 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» будет проведено профилактическое мероприятие «Тонировка». Главная цель мероприятия — повышение дорожно-транспортной дисциплины водителей, пресечение фактов эксплуатации транспортных средств, с превышением нормы светопропускания тонированных стекл.

При помощи специального прибора дорожные полицейские проверят светопропускаемость стекол автомобиля. В отношении нарушителя инспекторами будет составлен административный материал по ч. 3 прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств), что влечет наложение штрафа в сумме 500 рублей.

Водителям, которые не смогут устранить данное нарушение на месте, инспектора выдадут письменное требование с указанием срока, в течение которого необходимо будет устранить нарушение. Если водитель в указанный срок не устранит нарушение, то при следующей остановке автомобиля инспектор ГИБДД в праве составить протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Кодексом по данной статье предусмотрено наложение административного штрафа или административный арест на срок до 15 суток.

Фото: портала

Автор: vizitka01

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