ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Горняк22: В Рубцовске проверят безопасность перевозки детей в автомобилях

Горняк22
16 часов Ago

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28 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В целях повышения эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» 29.04.2021 пройдет профилактическое мероприятие «Ребенок пассажир», направленное на пресечение нарушений правил перевозки детей, в том числе в районах расположения образовательных учреждений.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте до 7 лет должна осуществляться исключительно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих возрасту ребенка.

При перевозке детей от 7 до 12 лет могут применяться также ремни безопасности. Исключение составляет перевозка маленьких пассажиров на переднем пассажирском сиденье, где разрешена перевозка детей в возрасте до 12 лет только с использованием детского удерживающего устройства.

Безопасность ребенка в автомобиле полностью зависит от взрослых. Пренебрежение пользования ремнями безопасности и удерживающих устройств может стоить ребенку жизни.

Фото: auto.sevastopol.su

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