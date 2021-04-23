Горняк22: В Рубцовске проверяют тонировку автомобилей

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22 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с увеличением на автодорогах количества транспортных средств, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям п. 4.3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» с 19 по 28 апреля 2021 года в г. Рубцовске проводится профилактическое мероприятие «Тонировка».

В ходе проведения мероприятия, 21.04.2021, было выявлено 18 транспортных средств, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям, нарушение ст. 12.5 ч. 3.1. КоАП РФ, что предполагает административную ответственность водителя в виде штрафа в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция города Рубцовска напоминает: в случае отказа водителя устранить данное правонарушение на месте, регистрация транспортного средства аннулируется.

Фото: tyumen.bitstop.ru

Автор: vizitka01

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