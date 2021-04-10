Горняк22: В Рубцовске проверили безопасность перевозки пассажиров в общественном транспорте

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09 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно осуществляют работу по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Рубцовска.

С начала года с участием пассажироперевозящего транспорта произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, где три человека получили травмы различной степени тяжести.

В целях устранения факторов, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, а также улучшения уровня безопасности на транспорте, осуществляющем перевозку пассажиров, 8 апреля 2021 года проведено профилактическое мероприятие «Автобус». В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции обращали внимание на выявление фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями и на нарушение требований обеспечения безопасности при пассажирских перевозках. Сотрудники полиции проверили более 50 автобусов, выявили 11 нарушений водителями правил дорожного движения. Также провели проверку семи междугородних автобусов на автостанции Рубцовска, нарушений не выявлено.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД усилен контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха, внесением несанкционированных изменений в конструкцию автобуса, своевременном прохождении технического осмотра транспорта.

Нередки случаи падения пассажиров в салонах автобусов. Подобный случай произошел 30 марта 2021 года в дневное время в районе дома №168 на пр. Ленина в г. Рубцовске водитель, управляя троллейбусом, при начале движения допустил падение пассажира в салоне транспортного средства. В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения.

Пассажиры обычно едут в транспорте забывая про собственную безопасность, не держатся за поручни, поэтому сотрудники ГИБДД провели акцию по раздаче памяток пассажирам общественного транспорта. Как стало известно порталу «вРубцовске.ру», cотрудники полиции совместно с представителем общественного совета при МО МВД России «Рубцовский» Естаем Кирибаевым разъяснили пассажирам основные правила высадки, пассадки на остановке и поведения в салоне общественного транспорта.

Госавтоинспекция г. Рубцовска обращает внимание водителей и пассажиров общественного транспорта, что строгое соблюдение Правил дорожного движения, способствует снижению уровня аварийности на дорогах, и является необходимым условием обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Фото: пресс-служба ГИБДД Рубцовска

Автор: vizitka01

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