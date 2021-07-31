Горняк22: В Рубцовске провели профилактическое мероприятие «Трезвое лето» » Городской портал — вРубцовске.ру

|

30 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники Госавтоинспекции г. Рубцовска призвали водителей к трезвому вождению. В ходе мероприятия «Трезвое лето» инспектора ОГИБДД напомнили автомобилистам о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Для проведения разъяснительной работы инспектора ДПС направились к местам летнего отдыха населения, где рассказали автомобилистам, что нетрезвые водители представляют реальную угрозу для всех участников дорожного движения, а управление автомобилем в состоянии опьянения приводит к трагическим последствиям. Ведь из-за выпитого алкоголя реакция человека снижается, садиться в таком состоянии за руль просто опасно и недопустимо. Также профилактические беседы инспектора провели не только с водителями, но и с пассажирами транспортных средств, — зачастую именно с их молчаливого согласия водители садятся за руль автомобиля в состоянии опьянения.

Также с целью профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий водителями в состоянии опьянения, группы нарядов ДПС провели рейд по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Сотрудники ОГИБДД задержали одного нетрезвого водителя.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме управления транспортным средством в состоянии опьянения, и незамедлительно сообщать об увиденном нарушении в дежурную часть ГИБДД по телефону 4-12-10. Не допускайте также к управлению транспортных средств своих родственников, близких людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, ведь на пути нетрезвого водителя могут оказаться невинные люди, Ваши друзья, дети!

Помните, что только трезвое вождение является залогом безопасной поездки!

Фото: volyn.com.ua

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК