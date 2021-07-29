Горняк22: В Рубцовске проведут профилактическое мероприятие «Мотоконтроль» » Городской портал — вРубцовске.ру

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28 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. За текущий период 2021 года на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» произошло 2 ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта, где два подростка в возрасте 15 и 17 лет получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период прошлого года ДТП с участием водителей мототранспорта зарегистрировано не было.

Стремясь изменить складывающуюся ситуацию, сотрудники ОГИБДД в период с 2 августа по 8 августа 2021 года проводят профилактическое мероприятие «Мотоконтроль», направленное на профилактику нарушений ПДД РФ при управлении мототранспортом.

Инспектора ГИБДД проведут разъяснительные беседы по соблюдению ПДД РФ, в том числе с несовершеннолетними участниками дорожного движения. Ведь именно юные водители мопедов, мотоциклов порой выезжают на дороги игнорируя ПДД РФ, без водительского удостоверения соответствующей категории, пренебрегая правилом надеть средства защиты (шлем, мотокостюм, налокотники, наколенники, перчатки).

Госавтоинспекция напоминает: при управлении мототехникой без соответствующего водительского удостоверения будет применена мера административной ответственности в виде штрафа в размере от 5 до 15 000 рублей. Штраф в размере 30 000 рублей придется заплатить за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Также сотрудники ГИБДД вправе отстранить водителя-нарушителя от управления транспортным средством, а его мопед, скутер, мотоцикл при помощи эвакуатора поместить на специализированную стоянку.

Фото: news.myseldon.com

Автор: vizitka01

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