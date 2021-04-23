Горняк22: В Рубцовске проведена профилактическая операция «Вернем детей в школу»

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22 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С целью активизации работы по выявлению несовершеннолетних школьного возраста, не посещающих учебные занятия по неуважительной причине, и возвращения их в общеобразовательные учреждения проведена профилактическая операция «Вернем детей в школу».

В ходе совместных рейдовых мероприятий сотрудниками ОУУП и ПДН МО МВД России «Рубцовский» и педагогами выявлено 4 подростка, не приступивших к занятиям без уважительной причины, также составлено 3 административных протоколов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, трое несовершеннолетних поставлены на профилактический учет для проведения индивидуальной воспитательной работы. В образовательных учреждениях проведены лекции и консультации на правовую тематику.

Фото: mari-el.sm-news.ru

Автор: vizitka01

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