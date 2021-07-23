Горняк22: В Рубцовске проведен межведомственный рейд по профилактике несчастных случаев на воде » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне в Рубцовске проведены рейдовые мероприятия с целью предупреждения несчастных случаев на воде. Сотрудники полиции и учреждений системы профилактики проверили берег реки Алей в районе набережной имени Петрова, бетонного моста по Змеиногорскому тракту, подвесного моста по переулку Алейскому и другие водоемы, где часто отдыхают горожане.

Специалисты провели беседы с гражданами о правилах безопасного поведения на водных объектах, а также напомнили отдыхающим с детьми о необходимости соблюдения требований закона Алтайского края от 07.12.2009 номер 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края».

В день проведения проверки несовершеннолетних, купающихся без сопровождения взрослых, не выявлено.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

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