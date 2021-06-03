Горняк22: В Рубцовске прошло спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты»

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02 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 01 июня на стадионе СШ «Спарта» прошло спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты», посвященное Дню защиты детей и подведению итогов зимнего спортивного сезона.

В соревнованиях приняли участие сборные команды отделений «Хоккей» и «Лыжные гонки». Ребята показали не только свою физическую подготовку, но и смекалку. Эстафеты прошли весело и на одном дыхании. Участникам команд вручили грамоты и торты. Болельщики также получили сладкие призы.

Кроме того, разрядными знаками были награждены спортсмены (42 человека), принимавшие участие в первенствах Алтайского края и г. Рубцовска по лыжным гонкам и хоккею.

Всего в мероприятии участвовало 117 человек.

Фото: пресс-служба спортивной школы Рубцовска «Спарта»

Автор: vizitka01

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